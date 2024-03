Adrien Dumont de Chassart débute par une 35e place à Houston, Thomas Detry 54e

Adrien Dumont de Chassart et Thomas Detry se classent respectivement 35e et 54e de l'Open de Houston de golf, épreuve du PGA Tour dotée de 9.100.000 dollars, après le premier tour jeudi aux États-Unis.

Dumont de Chassart a rendu une carte avec six birdies, trois bogeys et un double bogey pour un total de 69 coups, un sous le par. Detry, pour sa part, a bouclé le premier tour en 70 coups avec deux birdies et deux bogeys.

Les Américains Wilson Furr et Taylor Moore se partagent la tête du classement après un premier tour réalisé en 64 coups, six sous le par. Ils comptent un coup d'avance sur leurs trois compatriotes Davis Riley, Joe Highsmith et Scottie Scheffler.