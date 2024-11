La breakeuse australienne "Raygun", moquée lors des JO 2024, annonce quitter la compétition: "J'ai donné tout ce que j'avais"

Rachael "Raygun" Gunn, 37 ans, chargée de cours à l'université de Sydney, a été ridiculisée par certains et acclamée par d'autres pour sa performance unique à Paris, où elle n'a remporté aucun de ses trois face-à-face avec d'autres B-Girls.

La breakeuse australienne Raygun a annoncé mercredi quitter la compétition après avoir été bouleversée par la vague de réactions surtout négatives à sa performance des Jeux olympiques de Paris.

Les mouvements de Raygun, notamment son imitation d'un kangourou, et son survêtement aux couleurs de l'Australie ont été parodiés dans le monde entier, notamment par l'animateur de télévision américain Jimmy Fallon. Elle a fait l'objet de critiques et de moqueries encore plus virulentes en ligne.