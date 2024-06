Alexander Doom: "Rome est un des objectifs de l'année et je rêve d'une médaille bien sûr"

"C'est un ensemble de facteurs et de circonstances qui se sont réunis", a expliqué le Roularien vendredi à Rome. "J'ai passé une barrière l'an dernier sous les 45 secondes (44.92 aux Mondiaux de Budapest). C'est ma 3e année comme sportif de haut niveau à plein temps (à la Défense Nationale, ndlr) et sur le plan mental je me sens super bien. Les entraînements se passent très bien et je n'ai pas de gros soucis physiques."

Avec le forfait du N.1 européen et champion sortant, le Britannique Hudson-Smith, Doom devient le favori théorique N.1. "Je l'ai déjà été avec les Tornados. C'est différent mais agréable. On verra course par course. Il faut d'abord aller en finale. Bien sûr, je rêve de médaille. Les championnats d'Europe sont un des grands objectifs de l'année. Battre le record national serait un super bonus. Mais dans un championnat, c'est la place qui compte".

Avant le 400 individuel, où il entrera en demi-finales (dimanche), Doom devrait disputer vendredi la finale du 4x400 mixte avec là encore le podium en vue. "C'est le premier objectif. Les Pays-Bas et l'Irlande seront fortes et l'Italie sera l'outsider. Je suis curieux de voir ce que l'on peut faire."