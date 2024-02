Antonia Delaere: "Nous avons placé le sport féminin sur la carte"

Antonia Delaere a été, avec 15 points marqués, la plus prolifique des Belgian Cats dimanche face au Nigeria (78-61) dans le dernier match des Belges au tournoi de qualification olympique d'Anvers, où plus de 32.000 spectateurs se sont rendus au cours des trois journées de compétition.

"Nous avons placé le basket féminin et le sport féminin en général sur la carte en Belgique", avance Antonia Delaere. "Nous n'avions jamais osé rêver de cela. Je suis très heureux que la fédération ait opté pour le Sportpaleis".

"Tout le monde était fatigué, mais devant ce public, nous voulions tout donner une fois de plus", déclare Antonia Delaere. "Nous n'avons pas montré notre meilleur basket pendant quarante minutes aujourd'hui, mais par moments, nous avons quand même montré notre ADN".

Cette rencontre était dénuée d'enjeu, la Belgique et le Nigeria étant déjà qualifiées pour les Jeux. "On sentait que la tension était retombée", estime la joueuse de Salamanque. "Mais le public nous a aidées à rester concentrées. Devant tant de monde, nous voulions faire une belle performance et rentrer à la maison avec une victoire, ce qui est également important pour le classement mondial."

Le Nigeria est revenu à trois points de la Belgique peu après la mi-temps. "Nous sommes restées calmes tout au long du match. Nous savions que nous n'étions pas bien à ce moment-là, mais nous avons eu le déclic et nous avons recommencé à jouer notre basket à partir d'une défense solide", indique Delaere. "Nous avons encore réussi à faire quelques percées rapides, ce qui nous a permis de nous relancer", a poursuivi l'arrière anversoise.