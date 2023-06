Anvers n'a pas réussi à l'Australie, les Red Lions confiants pour la suite

Les Kookaburras, l'équipe nationale australienne messieurs de hockey, triple championne du monde, n'avait plus connu trois défaites internationales consécutives depuis 2002. Battus 3-1 mardi par la Belgique en Pro League, c'est en grande partie aux Red Lions qu'ils doivent ce rapport négatif, avec en plus un revers 5-2 aux Pays-Bas il y a six jours.