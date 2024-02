Armand Marchant 18e et Sam Maes 25e du slalom de Palisades Tahoe

Armand Marchant et Sam Maes ont pris respectivement la 18e et la 25e place du slalom de Palisades Tahoe, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dimanche aux Etats-Unis, remporté par l'Autrichien Manuel Feller.

Armand Marchand, 26 ans, avait réussi une très solide première manche (14e) pour finir la deuxième un peu moins à l'aise avec au bout une 18e place. Le skieur de Thimister se situe à 1.85 de Feller.

Manuel Feller, leader du classement de la discipline, a devancé le champion olympique français Clément Noël, 2e à 28/100e et l'Allemand Linus Strasser, 3e à 38/100es, qui a remporté deux slaloms cet hiver à Kitzbühel et à Schladming en Autriche et qui avait réussi le meilleur temps de la première manche.