Athlétisme: Déjà au sommet de son art, Duplantis bat son record du monde

Il s'agit de la huitième fois que Duplantis (24 ans) fait progresser le record du monde de sa discipline depuis qu'il s'en est emparé aux dépens du Français Renaud Lavillenie il y a quatre ans, en février 2020. La plus récente ne remontait qu'à mi-septembre dernier, en finale de la Ligue de diamant à Eugene (Oregon), aux Etats-Unis, le pays où il est né.

Dans l'humidité de Xiamen samedi soir, Duplantis a franchi la barre hissée à 6,24 m dès son premier essai, et avec une marge considérable de plusieurs centimètres.

La saison estivale s'éveille à peine, jamais la Ligue de diamant, le circuit de meetings le plus prestigieux de l'athlé mondial, ne s'est ouverte aussi tôt que ce 20 avril, "Mondo" fait à Xiamen sa première sortie estivale, et le voilà déjà qui s'élève vers des sommets jusque-là inexplorés.

Avant ça, ni 5,62 m, ni 5,82 m, ni 6 m n'avait résisté davantage au champion olympique, double champion du monde et double champion d'Europe en titre, et il était le dernier en lice dans le concours chinois après que l'Américain Sam Kendricks, deuxième, avait buté sur les six mètres.

Cette performance éclatante, qui plus est dès sa rentrée estivale, ne fait que renforcer le statut d'hyperfavori du perchiste scandinave pour l'or olympique au Stade de France début août.

C'était la troisième fois que Duplantis s'attaquait aux 6,24 m, après deux tentatives infructueuses en salle dans l'hiver, à Clermont-Ferrand et Glasgow - où il a néanmoins conquis l'or mondial début mars.