Yente Van Doren conserve sa deuxième place au Castanea Championship

Van Doren, 27 ans, a rendu une carte comprenant un eagle, cinq birdies et trois bogeys. Avec son total de 135 coups, sept sous le par, Van Doren partage la deuxième place avec l'Arménien Jean Bekirian et le Néerlandais Michael Wedema. Le trio compte deux coups de plus que le Slovaque Tadeas Tetak, seul leader du classement.

Kristof Ulenaers a rallié le club-house en 68 coups après quatre birdies et un bogey. Il a reculé d'un rang et est septième.

Lars Buijs est remonté de la 64e à la 52e place après un tour en 71 coups. Il partage cette place avec Jean de Wouters, auteur d'un tour en 75 coups.