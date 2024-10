Maxime Carabin récompensé du Perron d'Or masculin 2023, le mérite sportif de Liège

Maxime Carabin savait déjà qu'il était récompensé en février dernier, mais la cérémonie n'a pu se tenir que mardi. "Avant d'être Belge, je suis Wallon et avant d'être Wallon, je suis Liégeois, donc c'est un peu la preuve et la reconnaissance de notre ville vis-à-vis de tout ce qu'on a accompli derrière et de tout le travail", explique Maxime Carabin.

Cette saison, le para athlète a confirmé en devenant champion du monde du 100 mètres, 400 mètres et 1.500 mètres dans sa catégorie, T52. Lors des Jeux paralympiques à Paris, le Liégeois a été double médaillé d'or sur 100 mètres et 400 mètres. Deux courses lors desquelles il a battu le record paralympique.