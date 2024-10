Ostende craque dans le dernier quart-temps face à Malaga, tenant du titre

Distancés dans le premier acte (16-24), les Ostendais avaient bien renversé la vapeur sous la direction de Pierre-Antoine Gillet (13 points, 4 rebonds) et du jeune Noah Meeusen (18 points, 4 rebonds) pour revenir à 44-46 au repos. A l'issue du troisième quart, les Champions de Belgique ont même compté 6 longueurs d'avance (70-64) avant de craquer dans l'emballage final.

Tenants du titre et récents lauréats de la coupe intercontinentale de la FIBA, les Espagnols de Malaga sont les principaux favoris à leur succession. Ils ont pourtant été accrochés pendant plus de trente minutes à Ostende avant de tuer la rencontre d'un 0-11 dans le dernier quart-temps.

Plus tôt dans la soirée, dans le groupe E, les Allemands de Bonn, coachés par la paire belge Roel Moors-Lionel Bosco, se sont inclinés à Riga 86-72 tandis que dans le groupe C, les Français de Saint-Quentin (où évolue le Belge Loïc Schwarz, non aligné ce soir) l'ont largement emporté face aux Grecs de Rhodes 84-54.

Lors de la prochaine journée, Ostende se déplacera le mercredi 9/10 chez les Turcs d'Aliaga.

Le premier de chacun des huit groupes passent directement à la deuxième phase de groupes. Les deuxièmes et troisièmes disputeront les barrages.