Athlétisme: Duplantis et Kipyegon, les temps forts attendus au meeting de Paris

Mais contrairement aux années précédentes, les épreuves auront lieu dans l'après-midi et non le soir pour que la compétition soit terminée avant l'annonce des résultats du second tour des élections législatives françaises.

. Duplantis pour s'envoler, encore

Principale star attendue, le recordman du monde, champion du monde et champion olympique en titre Armand Duplantis remet un dossard pour la première fois depuis son sacre européen à Rome mi-juin.

Le Suédois est ultra-favori pour remporter un second titre olympique en août, lui qui a amélioré pour la huitième fois le record du monde du saut à la perche en avril en franchissant 6,24 m.