Athlétisme: fin de série pour Tebogo à Bruxelles

NICOLAS TUCAT

Fin de série pour Letsile Tebogo: invaincu depuis qu'il est devenu le premier sprinter africain sacré champion olympique du 200 m à Paris dans l'été, le jeune Botswanais s'est incliné au bout d'une saison 2024 transformée en "tourbillon", en finale de la Ligue de diamant à Bruxelles samedi soir.

Tout souriait à Tebogo depuis son or olympique historique conquis sur la piste violette du Stade de France début août: de la Suisse à l'Italie en passant par la Pologne, de Lausanne à Brescia, en passant par Chorzow, Zurich et Rome, tant sur 200 m, sa course de coeur, que sur 100 m, celui qui s'affirme comme un nouveau visage de l'athlé mondial, à 21 ans, n'en finissait pas de gagner et de prouver, de meeting en meeting, sa forme toujours olympique. Malgré un quotidien et un entraînement chahutés par son changement de dimension.