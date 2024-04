Athlétisme: "les Jeux de Paris vont être fabuleux", lance Carl Lewis à l'AFP

Entraîneur pour l'Université de Houston, Carl Lewis, 62 ans, affûté dans un polo blanc, a répondu entre deux courses de ses athlètes lors du meeting des Mt. SAC Relays à Walnut (Californie), à l'est de Los Angeles.

Q: A quel point attendez-vous les Jeux olympiques de Paris?

R: "Je pense que les Jeux de Paris vont être fabuleux. C'est un pays merveilleux, et une ville magnifique. Je sais qu'ils vont imprégner l'évènement de la culture et des idées (françaises), en plus d'être le 100e anniversaire (des JO 1924). Ca va être des Jeux fabuleux."

Q: Que pensez-vous de l'état actuel du sprint?