Atthaya Thitikul et Ruoning Yin gagnent le Dow Championship

Thitikul et Yin ont bouclé le dernier tour, joué sous la forme du fourball, en 62 coups, huit sous le par, après huit birdies. Elle termine avec un total de 258, 22 sous le par.

Ruoning et Thitikul ont devancé d'un coup les Américaines Ally Ewing et Jennifer Kupcho. Le duo danois Nicole Broch Estrup et Nanna Koerstz Madsenn et le duo sud-coréen Haeji Kang et In Kyung Kim se partagent la troisième place.