Barrages NBA: Philadelphie bat Miami et défiera les Knicks en play-offs

Portés par Nicolas Batum et Joel Embiid, les Philadelphie Sixers ont battu le Miami Heat sur le fil 105-104 mercredi en barrages NBA et affronteront les New York Knicks au premier tour des play-offs.

Pas encore éliminé, le Heat a encore une chance de rallier les play-offs: Miami affrontera vendredi les Chicago Bulls, qui ont sorti les Atlanta Hawks (131-116), pour la dernière place qualificative en conférence Est.