Basket: les Bleus terrassent l'Allemagne et s'offrent une nouvelle finale

Il les avait pourtant laminés il y a moins d'une semaine en poules à Villeneuve-d'Ascq (85-71), mais depuis l'équipe de Vincent Collet est transfigurée. Elle a pris d'abord sa revanche sur le Canada (82-73), qui l'avait écrasée au Mondial-2023 (95-65), avant donc de rendre la monnaie leur pièce aux Allemands.

"Le cœur montré sur le parquet est juste hallucinant. Ce groupe, il est né en 2019, et c'est notre marque de fabrique. Les Allemands étaient plein de confiance, ils nous ont mis une branlée en poule. Mais depuis notre arrivée à Paris, il s'est passé quelque chose, et on a porté nos c....", a lancé Evan Fournier.

Le succès a vraiment pris corps en début de quatrième quart-temps de feu, où les Bleus ont pris 13 longueurs d'avance à la suite d'un tir primé de Franck Ntilikina (66-53, 34e) consécutif à un contre de Victor Wembanyama sur Dennis Schröder.