Cinq Belges en piste lors de la première journée de l'Euro d'Istanbul

Vingt-et-un athlètes belges (8 femmes et 13 messieurs) seront en lice en Turquie. Dix-huit s'aligneront dans les épreuves individuelles. Kevin Borlée, Dylan Borlée et Christian Iguacel courront avec le relais 4X400m dimanche lors de la dernière journée de cet Euro.

Les Belgian Tornados viseront un podium, au minimum. Les autres espoirs belges de médailles reposent sur Nafissatou Thiam qui défendra son titre au pentathlon. Noor Vidts est aussi ambitieuse sur le pentathlon et voudra montrer que son titre mondial en salle à Belgrade n'était pas seulement dû à l'absence de Thiam.

Titulaire de la meilleure performance européenne de la saison, Tibo De Smet s'alignera avec quelques espoirs sur 800m et s'offrira un nouveau duel belgo-belge avec Eliott Crestan, 6e des Mondiaux en salle.

Ben Broeders profite pleinement de son compagnon d'entraînement, Armand Duplantis, absent à Istanbul, pour s'aligner avec un nouveau record de Belgique (5m82) à la perche. Sur le sprint, Rani Rosius et Delphine Nkansa veulent faire parler la poudre sur 60m, tandis que Julien Watrin et Alexander Doom viseront une finale sur le 400 m.

Eliott Crestan, Tibo De Smet et Aurèle Vandeputte seront les premiers Belges en action jeudi à partir de 17h00 en séries du 800 m. Jolien Boumkwo, qui a battu trois fois le record de Belgique du lancer du poids cet hiver, et Ismael Debjani (1500 m) entrent aussi en lice jeudi.

Il y a deux ans, les Belges étaient revenus de l'Euro indoor de Torun avec cinq médailles: l'or pour Nafi Thiam (pentathlon) et Elise Vanderelst (1.500m), l'argent pour Noor Vidts (pentathlon) et Isaac Kimeli (3.000m), et le bronze pour Thomas Carmoy (hauteur).