"On a défendu comme des acharnés" se félicite Gaëtan Dykmans après la médaille de bronze

Pour la première fois en une décennie, les Indoor Red Lions sont parvenus à vaincre l'Autriche, championne du monde en titre et triple championne d'Europe, pour empocher le bronze à l'Euro de hockey en salle, dimanche à Louvain. "On a défendu comme des acharnés, autant samedi en demi-finale contre l'Allemagne qu'aujourd'hui (dimanche) en petite finale face à l'Autriche", a expliqué Gaëtan Dykmans, le capitaine de substitution de la Belgique après la blessure de Philippe Simar.

"Après la déconvenue du match contre la Pologne en poules (défaite 2-4), on s'est concentré à défendre en couvrant des zones plutôt qu'à vouloir aller marquer. Contre l'Autriche, on a quand même été étonné de voir qu'ils défendaient si bas. On s'attendait à avoir une bonne pression comme quand ils ont remporté leur titre de champion du monde en jouant homme contre homme. Nos jeunes ont également grandi dans le tournoi de manière extraordinaire. On a un gamin de 17 ans qui réussit un quadruplé (Maximilian Langer, ndlr) contre les tenants du titre. D'autres qui inaugurent leurs capes internationales durant ce tournoi, ils ont été très importants et ont grandi dans le tournoi. On savait que l'on avait besoin de tout le groupe", a ponctué Dykmans.