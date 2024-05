Déjà assurée de disputer les JO en 4x400 m mixte, la Belgique a été disqualifiée en finale

L'équipe belge, avec Florent Mabille, Imke Vervaet, Christian Iguacel et Camille Laus, avait terminé à la 7e place après avoir couru en 3:31.40.

Elle a toutefois été disqualifiée en raison d'un accident de témoin lors du passage entre Iguacel et Laus.

Outre la Belgique, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Irlande, le Nigeria, la République dominicaine, la France et la Pologne disputaient la finale. Les Bahamas, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suisse, la Jamaïque et l'Ukraine ont complété le tableau olympique via les repêchages.

Le record de Belgique a été fixé à 3:11.51 par Dylan Borlée, Imke Vervaet, Camille Laus et Kevin Borlée aux JO de Tokyo en 2021.