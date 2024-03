Delphine Nkansa rejoint les demi-finales du 60m malgré une "mauvaise course"

"L'échauffement ne s'est pas déroulé comme je l'espérais et je me suis dit que ça n'irait pas. J'ai aussi mal couru, je trouve. J'ai cru que j'allais être éliminée, que c'était fini", a-t-elle expliqué après sa course. "Mais j'ai eu de la chance (elle a pris la 3e place de sa course aux millièmes de seconde, ndlr). Maintenant, je dois retrouver la concentration et faire en sorte de terminer les demi-finales avec un sentiment de satisfaction".

Nkansa a couru en 7.22 secondes. "C'est un bon temps. Mais je veux pouvoir montrer sur la piste ce pour quoi je travaille dur à l'entraînement, et ça n'a pas marché maintenant", a-t-elle poursuivi.