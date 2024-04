Deuxième sacre pour Seppe Rotty, premier pour Manon Stragier

Seppe Rotty (Roulers) et Manon Stragier (Asterix AVO Beveren) ont été élus Joueur et Joueuse de l'année à l'occasion du gala des VolleyProms, les récompenses du championnat de Belgique de volley, lundi, à Affligem.

Rotty, 23 ans, est récompensé pour la deuxième fois de sa carrière après un premier sacre en 2022, alors qu'il évoluait à Menin. Il succède au palmarès à Pablo Kukartsev. Rotty, décisif notamment en finale de la Coupe de Belgique, a récolté 116 points lors du vote organisé auprès des joueurs et entraîneurs du championnat et des joueurs belges évoluant à l'étranger. Le réceptionneur-attaquant devance son équipier Simon Plaskie (69 points) et Martin Perin (Maaseik), troisième avec 56 points.

L'entraîneur de l'année pour le volley masculin est Christophe Achten (Alost).