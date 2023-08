"On doit faire beaucoup mieux avec la balle, mais défensivement c'était très bon"

"On peut et on doit faire beaucoup mieux avec la balle, mais je suis très satisfait de ce que l'on a montré sur le plan défensif. Mais pour les battre, il faut que ces deux aspects soient réunis", a relevé le coach des Panthers.

La Belgique a une nouvelle fois montré qu'elle se rapprochait du niveau de ses voisines. "Ce n'était encore que 0-1 à cinq minutes de la fin, et nous avons même eu des possibilités d'égaliser", se félicite Raoul Ehren. "Si l'on parvient à encore davantage gommer nos imprécisions et que l'on ose plus, on pourrait vraiment leur faire mal. Il faudra aussi mieux exploiter les situations offensives, et notamment les pc."