A domicile, la République tchèque remporte son 13e titre mondial

La République tchèque a remporté dimanche la finale du mondial de hockey sur glace dans son antre de la Prague Arena en battant la Suisse 2-0, et a ainsi décroché son treizième titre mondial.

En toute fin de match (59e), alors que la Nati partait à l'abordage pour tenter d'égaliser, le joueur des Maple Leafs de Toronto David Kampf est venu inscrire le deuxième but tchèque qui a validé leur succès, permettant à la Prague Arena d'exploser.

Dans une ambiance de feu, la partie a longtemps été fermée et ce sont les gardiens qui se sont d'abord mis en évidence. Lukas Dostal, le portier tchèque, a réalisé la bagatelle de 31 arrêts. En face, Leonardo Genoni, le dernier rempart suisse, a lui aussi été impérial (30 arrêts) avant de finalement céder sur une frappe puissante de David Pastrnak (49e), joueur star de l'équipe tchèque qui évolue en NHL, la prestigieuse ligue nord-américaine, aux Bruins de Boston.

Avec ce sacre, le premier depuis 2010, la République tchèque conforte sa place de troisième nation la plus titrée aux championnats du monde après le Canada (28 titres) et la Russie (27). Les Suisses repartent eux avec la médaille d'argent, leur troisième après celles de 1935, 2013 et 2018.

La Suède prend la médaille de bronze après avoir battu le Canada 4-2 dans la petite finale. Les Canadiens, qui étaient tenants du titre, avaient été éliminés 3-2 par la Suisse en demi-finale, tandis que la République tchèque avait écarté la Suède 7-3.