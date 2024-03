Eddy Leppens battu aux portes des demi-finales à Goyang

Quoc Nguyen (PBA 21) a remporté le premier set. Le deuxième set a été remporté 15-0 par Leppens (PBA 10), qui a également gagné le troisième set 15-12 quelques instants plus tard.

Dans le quatrième set, le Limbourgeois de 54 ans a manqué de peu quelques caramboles, ce dont Quoc Nguyen a profité pour égaliser et remporter le set 15-9. Dans le cinquième et décisif set, joué en 11 points, c'est le Vietnamien qui a été meilleur et qui s'est imposé 11-4 après, entre autres, une série de six.