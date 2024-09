Eliott Crestan, finalement 5e sur 800m, ne pensait pas tenir jusqu'à l'arrivée

"Après 400 mètres, j'ai eu beaucoup de mal", a confié Eliott Crestan. "Je ne pensais pas tenir jusqu'à l'arrivée. Entre 400 et 600 mètres j'ai dû lâcher du terrain, mais à la fin je suis revenu et j'ai terminé à une belle cinquième place. Je suis encore une fois sous l'ancien record de Belgique d'Ivo Van Damme. J'ai réussi une saison très régulière. Le seul regret, c'est que je n'ai pas été en finale aux Jeux."

Eliott Crestan n'a pas terminé si loin du podium trusté par les trois médaillés olympiques. "Tous les grands noms étaient là, y compris le podium olympique", a confirmé le détenteur du record de Belgique. "Alors terminer cinquième, c'est tout simplement très bien. La saison a été longue et difficile, mais je n'ai pas l'impression d'être complètement vidé non plus. C'est différent des autres années. C'est très positif de commencer à préparer la nouvelle saison avec un peu plus de fraîcheur dans quelques semaines. C'est là que je veux combler le dernier écart avec le top mondial."