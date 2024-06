Euro d'athlétisme: première finale internationale pour Hélène Parisot, sur 200 m

Parisot, troisième en 22 sec 73 (vent: +0,5 m/s) de la première des trois demi-finales, la plus rapide, dominée par la Britannique Daryl Neita en 22 sec 51, a gagné sa place en finale en prenant une des deux places qualificatives au temps.

C'est déjà la troisième fois de la saison estivale que la sprinteuse trentenaire abaisse son record personnel: de 23 sec 26, elle l'a porté à 23 sec 02, puis 22 sec 86 en séries la veille, et 22 sec 73 en demi-finales lundi soir.

Les minima olympiques du demi-tour de piste sont fixés à 22 sec 57.

Au saut à la perche, les deux Françaises qualifiées pour la finale, Ninon Chapelle et Alix Dehaynain, ont plafonné à 4,43 m et se sont classées neuvièmes ex aequo.