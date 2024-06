Flore de Winne 4e du Grand Prix Special

Avec un score de 73,340 pour cent, la cavalière de 29 ans n'a été devancée que par des pointures internationales. La Danoise Nanna Skodberg (Don Olymbrio), quatrième mondiale, s'est imposée avec 75,915 %. Le Suédois Patrik Kittel (Touchdown), vainqueur de la Coupe du monde, a pris la deuxième place avec 75,106 %, et la Britannique Becky Moody (Jagerbomb) la troisième avec 74,681 %.

Larissa Pauluis (Flambeau) s'est classée 7e avec 72,192 %. Domien Michiels (Intermezzo) et Charlotte Delfaque (Botticelli) ont pris les 13e et 14e places avec 69,766 % et 69,723 %.