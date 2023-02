Gabriella Willems, sortie au 1er tour à Paris: "je ne suis jamais parvenue à me libérer"

"C'est déjà fini, malheureusement", a regretté Gabriella Willems en zone mixte. "C'est dommage, la préparation s'était vraiment bien déroulée. Je me sentais super forte à l'entraînement, je n'avais pas de blessure. J'avais une énorme envie de bien faire, mais au final, je ne suis jamais parvenue à me relâcher, à me libérer contre une adversaire solide que j'affrontais pour la première fois en compétition. J'ai l'impression de ne pas avoir combattu comme j'en suis capable. C'est une grosse déception. Nous sommes allées au golden score et je me suis faite piéger sur un contre. Ce n'est que le premier grand rendez-vous de l'année, mais je n'étais pas venue ici pour ne faire qu'un combat. Je pense d'ailleurs que si j'avais rencontré cette même fille plus tard dans la compétition, j'aurais eu plus de relâchement".

Le prochain Grand Chelem arrivera rapidement, à Tel Aviv, dans deux semaines. Gabriella Willems aura l'occasion de se reprendre et de gommer ce mauvais sentiment. "Mentalement, je vais devoir retrouver ce punch. Ensuite, on aura la préparation pour les Championnats du monde (au Qatar, du 7 au 14 mai, ndlr). C'est évidemment l'un des tous gros objectifs de la saison. Le classement mondial, la qualification pour les JO de Paris, je n'y pense pas du tout pour l'instant. C'est trop tôt. Et puis, avec ce qui m'est arrivé la dernière fois, en 2020, une déchirure des ligaments du genou droit à force de courir après les points, ce n'est plus du tout mon mode de fonctionnement".