Gand ne poursuivra pas avec Verstappen, Van Der Bracht lui succèdera

Au-delà des résultats sportifs en deçà des attentes, ce sont des raisons budgétaires qui poussent Gand à changer la tête pensante de son staff pour la saison prochaine. "Nous avons décidé de ne pas poursuivre la coopération pour la saison prochaine. Cette décision n'est nullement indiquée par la position actuelle au classement, car nous croyons toujours à l'obtention d'un billet européen", a précisé le club.

L'entraîneur de Gand terminera néanmoins la saison, notamment lors des playdowns qui peuvent encore permettre à Caruur Gand d'accéder à l'Europe. "Nous vivons la compétition la plus excitante depuis des années et tout le monde peut dire que tout est une question de petites choses. Nous remercions Johan pour son dynamisme et ses efforts pendant la saison en cours, mais son travail n'est certainement pas encore terminé."