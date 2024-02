Gilles Thomas 3e du Grand Prix remporté par Pénélope Leprevost

Pénélope Leprevost s'est offert la victoire dans le Grand Prix de Vejer de la Frontera, à l'occasion de la 2e semaine de l'Andalucia Sunshine Tour de saut d'obstacles dimanche, un jumping international 4 étoiles. La Française et son hongre Texas s'est montrée la plus rapide des quatre barragistes qui ont aligné un second parcours sans faute. L'Allemand Philipp Weishaupt (Coby) a terminé 2e à 19/100e. Gilles Thomas, sur Ermitage Kalone, a complété le podium à 1.31 seconde.