Hermien Peters et Lise Broekx à la recherche d'une finale en kayak à Paris

Hermien Peters et Lise Broekx seront en lice à partir du 6 août à Paris, pour une deuxième participation aux JO. Le duo était revenu de Tokyo avec une 9e place en K2 500m, à un souffle de la finale A.

A respectivement 29 et 32 ans, Hermien Peters et Lise Broekx peuvent se targuer d'une belle régularité internationale avec une 4e place à Duisburg l'an dernier, le bronze à Halifax en 2022 et Copenhague en 2021 après une 4e place déjà à Szeged en 2019.

"Cela nous permet d'avoir de bons automatismes", a assuré Lise Broekx mardi à Anvers dans l'un des camps de base du 'Team Belgium'. "Notre priorité est le K2 (sur 500m) où nous voulons être dans le top 8 (en finale). Le fait que deux bateaux par pays (contre un sur les compétitions internationales) sont autorisés relève le niveau. Notre objectif est de pagayer le meilleur kayak de notre vie. On verra où cela nous mène."