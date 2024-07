Jens Schuermans a terminé la course malgré sa blessure au poignet: "Très fier de moi"

Lundi, Jens Schuermans a terminé 26e de l'épreuve de cross-country en mountainbike aux Jeux Olympiques, malgré une fracture du poignet survenue une semaine et demie auparavant. Le Limbourgeois, conscient de ses limitations physiques, a tout de même décidé de participer à la course. Il a franchi la ligne d'arrivée avec plus de sept minutes de retard sur le champion en titre, Tom Pidcock, marqué par l'effort mais fier de sa performance.

"Je suis content d'avoir atteint la ligne d'arrivée car les trois à quatre derniers tours étaient très difficiles. J'avais beaucoup de douleur au poignet," a-t-il expliqué. "Être au départ était déjà une grande victoire et atteindre la ligne d'arrivée en est une autre. Avant la course, je rêvais d'un bon résultat et les premiers tours se sont bien passés avec un retard de seulement une quarantaine de secondes. Mais à un moment donné, la douleur au poignet est devenue insupportable. J'étais finalement heureux de pouvoir encore tenir mon guidon. Finir cette course est une performance exceptionnelle. Je suis super fier de moi."

Le coureur de 31 ans n'a jamais pensé à abandonner. "La semaine dernière, à l'hôpital, on m'a dit qu'avec un scaphoïde fracturé, il était impossible de faire du vélo. Cela fait très mal à entendre, surtout après une longue préparation. Quand le médecin m'a dit plus tard qu'une opération me donnerait une petite chance, abandonner n'était plus une option. Je n'aurais jamais abandonné aujourd'hui."