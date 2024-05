Jérôme Guéry deuxième de la première épreuve de la Global Champions League

Jérôme Guéry s'est classé deuxième de la première épreuve de la Global Champions League disputée dans le cadre du concours de saut d'obstacles cinq étoiles de Shanghai, samedi, en Chine. Le Namurois, 43 ans, et Coma Away Flamingo ont réussi un sans-faute, mais le Suédois Henrik von Eckermann et Glamour Girl ont été plus rapides pour 1.19. Le Brésilien Marlon Modolo-Zanotelli et Zy-Zant ont complété le podium.