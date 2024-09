John-John Dohmen et Felix Denayer ne seront plus repris en équipe nationale

John-John Dohmen et Felix Denayer ne seront plus repris avec les Red Lions, a communiqué la fédération belge de hockey (ARBH) mercredi lors d'une conférence de presse à Wilrijk.

Les deux joueurs ne feront donc pas partie du groupe élargi de 34 joueurs en vue de déjà préparer les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Dohmen, recordman de sélections (481), et Denayer, capitaine des Red Lions, étaient encore présents à Paris où ils ont disputé leurs cinquièmes et derniers Jeux. Florent Van Aubel, Loick Luypaert et Cédric Charlier, également présents à Paris, avaient eux déjà annoncé leur retraite internationale après les JO.