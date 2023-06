Julie Allemand avant le quart de finale: "on connaît la Serbie, on connaît leur âme"

"Cela c'est facile, mais en fait c'est étonnant de pouvoir dire ça de la Belgique", a commenté la meneuse liégeoise à la veille d'une grosse bataille face aux Serbes. "J'entends aussi beaucoup de joueuses venir vers moi et dire qu'on est imbattable. Je ne sais pas si c'est la meilleure option parce que ça veut dire que tout le monde est prêt pour jouer contre nous et n'a rien à perdre. D'un autre côté, il faut pouvoir profiter de ça justement, de ce statut et l'utiliser, mais après, ne pas avoir peur non plus. Notre équipe ne fait que grandir et, même si je devrais attendre la fin du tournoi pour dire ça, peut-être que tous les moments difficiles que nous avons vécu ces dernières années vont nous servir pour ce championnat. Peut-être c'est un signe que cette fois c'est pour nous".

Julie Allemand, meilleure passeuse actuellement du tournoi, sait cependant que la Serbie va tout donner. "On les connaît et on connait leur âme. On sait comment elles vont venir et on sait comment la coach va donner des missions à ses joueuses. On sait que demain Emma (Meesseman), elle va être détruite et on sait que moi aussi. Que ça va être très ciblé et très dur, mais je pense qui si on reste sereine les 40 minutes, si on laisse passer des fois l'orage et si on reste concentrées sur nous sur notre vitesse et notre jeu alors je pense qu'on peut les battre."