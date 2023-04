Kangoeroes Malines domine Braine et réussit un deuxième doublé Coupe-Championnat de suite

Issue la saison dernière de la fusion entre Kangoeroes Malines et Wavre-Ste Catherine, la formation malinoise réussit un deuxième doublé Coupe-Championnat de Belgique d'affilée.

Les Malinoises sont emmenées par sa meneuse française Lisa Berkani, son intérieure chilienne Zia Morrison et son ailière américaine Morgan Betsch, invitée au camp d'entraînement en WNBA à Chicago Sky cet été, et par ses joueuses belges comme Laure Resimont et Heleen Nauwelaers.