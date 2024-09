Katrien Verstuyft termine sa carrière pro de triathlète par une 6e place à Almere

La victoire chez les féminines est revenue à la Néerlandaise Marlene De Boer, dans un nouveau record du parcours en 8h22:30. Elle a devancé la Suissesse Alanis Siffert (8h30:16) et l'Allemande Jana Uderstadt (8h34:36). Côté belge, Liesbeth Verbiest a quitté la course à la fin du vélo et Alexandra Tondeur a abandonné durant l'épreuve de natation.

A plus de 42 ans, Verstuyft peut s'enorgueillir de quelques victoires en Coupe continentale de triathlon (Europe et Afrique), de plusieurs titres de championnes de Belgique (courte et moyenne distance) et de podiums sur Ironman, ainsi que de deux participations aux Jeux Olympiques (28e à Londres 2012 et éliminée à Rio 2016).