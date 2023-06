Keegan Bradley seul leader du Travelers Championship après trois tours

Bradley, quintuple vainqueur sur le PGA Tour, n'a pas commis la moindre erreur lors de la troisième journée, et réussi six birdies sur l'ensemble du parcours au par 70. Depuis le début du tournoi, l'Américain a signé 22 birdies contre un seul bogey. Après 62, 63 et 64 coups, il totalise 189 (-21) et établit un nouveau record du parcours pour 54 trous joués.

Il ne compte cependant qu'un coup d'avance sur son compatriote Chez Reavie, vainqueur du tournoi en 2019 devant lui-même. À la 3e place suit un autre Américain, Patrick Cantlay (-16), lauréat du Travelers Championship en 2022, à cinq longueurs du leader.