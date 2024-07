La Belgique, 4e, a gagné une place au concours complet après une pénalité pour le Japon

La Belgique est désormais 4e du classement par pays en concours complet en équitation. À l'issue de l'inspection vétérinaire lundi matin, un cheval de l'équipe du Japon, 3e samedi soir, a été recalé et doit être remplacé. Cela coûte 20 points de pénalité.

Origi, le cheval de Lara de Liedekerke-Meier, Leipheimer van't Verahof celui de Karin Donckers et Dia van het Lichterveld Z de Tine Magnus ont reçu le feu vert.

Deux des chevaux côté japonais ont connu des soucis: Cekatinka et MGH Grafton Street, montés par Ryuzo Kitajima et Yoshiaki Oiwa. Si MGH Grafton Street a été accepté lors d'une seconde représentation, Cekatinka a été retiré de la compétition. C'est le remplaçant Toshiyuki Tanaka, en selle sur Jefferson, qui fera le jumping. Ce changement coûte vingt points au Japon qui totalise désormais 113,80 points et recule de la 3e à la 6e place.

Tout profit pour les Belges. Après le dressage et le cross, la Belgique pointe désormais au 4e rang du classement par pays, avec 111 unités, avant d'aborder le saut d'obstacle lundi dans le somptueux cadre du Château de Versailles. Juste derrière la Suisse (102.4 points) 3e. La Grande-Bretagne (82.50) semble intouchable et devance la France (87.20).

Le saut d'obstacles se divise en deux passages. Le premier scellera le classement par pays, le second est réservé au 25 premiers du classement individuel pour désigner le podium individuel.