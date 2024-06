La Britannique Dina Asher-Smith championne d'Europe du 100 m pour la 2e fois

Asher-Smith, championne du monde du 200 m en 2019, remporte à 28 ans le cinquième titre européen de sa carrière et s'impose en 10 sec 99 (vent: +0,7 m/s) devant la Polonaise Ewa Swoboda et l'Italienne Zaynab Dosso, toutes deux créditées de 11. 03 et départagées au millième.

Rani Rosius et Delphine Nkansa ont été éliminées en demi-finales.