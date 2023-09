La Chinoise Yin Ruoning propulsée numéro un mondiale du golf féminin

"Je n'ai pas beaucoup eu l'occasion de discuter avec Shanshan", a indiqué Yin. "Mais je me réjouis de revenir en Chine, de jouer aux jeux Asiatiques et de passer plus de temps avec elle, vu qu'elle est la principale coach de notre équipe nationale".

Yin, qui devait arriver dans les quatre premières pour devancer l'Américaine Lilia Vu à la première place mondiale, est arrivée troisième au tournoi de Queen City. L'Australienne Minjee Lee a remporté le titre grâce à un birdie dans le second playoff face à l'Anglaise Charley Hull.

Yin a rendu une carte de 67 (5 sous le par) lors du dernier tour.