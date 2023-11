La fièvre des Jeux Olympiques gagne les athlètes, le COIB a lancé sa campagne pour Paris

Alors que la campagne du COIB, le Comité olympique et interfédéral belge, est officiellement lancée jeudi sous le signe de l'unité entre les athlètes et les supporters, les sportifs belges sentent aussi monter l'ambiance des Jeux organisés l'été prochain à Paris.

La fièvre olympique commence à monter en effet chez les athlètes. "Tout le monde sent que l'enthousiasme grandit. Chez moi y compris", a admis le judoka Jorre Verstraeten, 25 ans. "Je suis fier de faire partie de l'équipe belge et je suis fier que nous soyons si nombreux. Il y a encore des tournois importants programmés pour les Jeux."

A partir de samedi (à 20h24), des billets seront mis en vente pour la Belgium House, le lieu de rendez-vous des athlètes et supporters belges pendant les Jeux à Paris. Des billets pour la journée peuvent être achetés à partir de 15 euros, et pour les séances du soir à partir de 25 euros. Pour accéder à la salle des banquets, où seront célébrés les athlètes belges et où auront lieu des spectacles musicaux, les visiteurs devront payer 85 euros. Le chanteur belge Daan s'y produira à deux reprises. Belgium House espère accueillir plus de 35.000 personnes durant les JO.