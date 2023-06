La France sur le chemin des Belgian Cats en demi-finales samedi

Les Belgian Cats avaient de leur côté dominé aussi la Serbie, tenantes du titre, dans leur quart de finale à sens-unique: 93-53.

Face à un adversaire plus modeste, les Françaises ont cependant déroulé, emmenées par un trio formé de Marine Fauthoux (15 pts, 6 assists), Marieme Badiane (20 pts, 7 rebonds) et Sandrine Gruda (18 pts), et ce malgré l'absence d'Iliana Rupert (épaule).