"C'est arrivé un peu par hasard": Adèle Lardinois, la coach sportive belge qui rêve de briller au Mondial d'Ironman

Depus quelques semaines, Adèle Lardinois vit un rêve. Coach sportive dans la vie, elle s'apprête en effet à disputer le championnat du monde d'Ironman. Un véritable aboutissement pour celle qui vit pour le sport depuis son enfance. La vie d'Adèle, c'est le sport. Elle a d'abord privilégié le basket pendant 20 ans, avant de faire des études en éducation physique et en kinésithérapie.

Le hasard fait bien les choses

D'une foulée à l'autre, c'est la course à pied qui la transporte et plus précisément le triathlon. Mais cette année, sans s'y attendre, Adèle a eu l'occasion de se qualifier pour une compétition de référence: le Mondial d'Ironman 70.3, qui se déroulera les 14 et 15 décembre. La Belge est la première surprise d'y être conviée. "C'est arrivé un petit peu par hasard", nous confie-t-elle en effet. "J'étais au Québec en juin, je faisais la demi-Ironman de Mont-Tremblant et la veille de la course, je regarde un petit peu sur leur site et je vois que l'étape est qualifiante pour le championnat du monde de demi-Ironman", se souvient-elle.