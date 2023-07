La patinoire de Liedekerke fait l'objet d'une profonde rénovation et sera ouverte cet été

La patinoire de Liedekerke sera rénovée en profondeur et bénéficiera de la glace en été. Les autorités politiques compétentes l'ont annoncé dans un communiqué. Les travaux de rénovation seront terminés au plus tard le 31 juillet, car alors, très exceptionnellement, la patinoire ouvrira ses portes pendant l'été pour les athlètes belges de haut niveau et les jeunes talents désireux de se perfectionner pendant l'été.

Grâce à une série de travaux, la patinoire deviendra plus durable et la facture énergétique pourra être réduite de manière substantielle. Le projet prévoit notamment de nouvelles menuiseries extérieures, la rénovation et l'isolation de la toiture et de l'installation de panneaux solaires. À l'avenir, toute la chaleur dégagée lors du refroidissement de la patinoire sera récupérée afin de minimiser les pertes d'énergie. L'eau de pluie sera également collectée et réutilisée pour fabriquer de la glace.

Normalement, les patineurs belges de haut niveau peuvent se rendre à Hasselt pendant l'été, mais l'installation de refroidissement présente actuellement un défaut technique. La glace d'été sera donc transférée cette année dans la cité du Brabant flamand. "Les patineurs de haut niveau tels que Loena Hendrickx (patinage artistique), Adriaan Dewagtere, Tineke den Dulk, Alexandra Danneel, Ward Pétré, Enzo Proost, Warre Van Damme, Warre Noiron (Be Gold et l'équipe nationale de shorttrack) et de nombreux très jeunes patineurs qui participent à des camps sportifs autour du shorttrack, du patinage artistique et du hockey sur glace peuvent donc se rendre à Liedekerke au mois d'août", précise le communiqué.