Lara De Liedekerke-Meier, 4e mondiale en concours complet, affiche ses ambitions

L'eventing se déroulera au début des JO, les 27 (dressage), 28 (cross) et 29 (saut d'obstacles) dans le cadre unique des jardins du Château de Versailles.

La cavalière namuroise avait "le luxe" de pouvoir choisir sa monture, parmi cinq de ses chevaux capables d'être 'olympien'. "J'ai choisi Origi (un hongre de 10 ans). C'est difficile de choisir parce que choisir, c'est renoncer, mais ce sera Origi. Parce que le cross sera très sélectif et le jumping aussi. Mais j'ai entièrement confiance en lui pour les sauts, même s'il a peut-être moins d'expérience. On verra si la stratégie est payante", a confié Lara De Liedekerke-Meier, chez elle à Arville qui aura comme chevaux de réserve Hermione d'Arville et Hooney d'Arville avec qui elle a gagné le CCI 5 étoiles de Luhmühlen cette année. Ce qu'aucune Belge n'avait encore réussi, pas plus que d'atteindre le 4e rang mondial.