Laure Résimont élue Joueuse de l'année pour la troisième fois

En EuroCoupe, le deuxième échelon continental, Malines a échoué au premier tour des playoffs face aux Basques de Gernika. Sur la scène européenne, Laure Résimont a affiché des statistiques de 14,6 points, 4,8 rebonds et 2,5 assists de moyenne.

Laure Résimont a connu une saison à succès dans son club malinois. Capitaine, elle a emmené les Kangoeroes vers un troisième doublé consécutif coupe-championnat. Résimont a cumulé 14,3 points, 4,5 rebonds et 2,1 assists de moyenne sur la saison en Top Division Women.

La native de Deinze reçoit le titre de Joueuse de l'année pour la troisième fois, après 2018 et 2019. Elle succède au palmarès à Nastja Claessens. Résimont a récolté 76 points dans le vote, et s'impose devant sa coéquipière Heleen Nauwelaers (54 points) et Sam Van Buggenhout de Boom (31 points).

Arvid Diels est quant à lui élu pour la 4e fois Coach de l'année, après 2015, 2022 et 2023. Il a devancé le coach des Belgian Cats Rachid Meziane (26 points) et Frédéric Dusart des Castors Braine (19 points).

La Young Cat Pauline Bayart (17 ans) a quant à elle été sollicitée après sa saison conclue avec 12,7 points, 7,4 rebonds et 1,7 assist de moyenne. Elle succède également à Nastja Claessens au palmarès.