L'aventure de Nicolas Colsaerts et de Mathis Besard terminée à l'Open d'Italie

Nicolas Colsarts et Matthis Besard n'ont pas réussi à passer le cut vendredi après deux tours disputés à l'Open d'Italie (DP World Tour/3,250,000) à Ravenne (Emilia-Romagna).

Colsaerts, qui était en excellente position avec une 31e place partagée après un premier tour en 69 coups, n'a pas fait mieux que 74 coups, soit trois de plus que le par, lors du deuxième tour. Il a réalisé un birdie mais aussi deux bogeys et un double bogey. Avec un total de 143 coups, soit un de plus que le par, il est retombé à la 84e place partagée.

Besard n'était que 127e après le premier tour conclu en 74 coups. Vendredi, Besard, 24 ans, a réalisé un meilleur second tour en trois coups de moins que jeudi, mais cela ne lui a permis que de remonter à la 114e place.