Lefèbvre et Heuninck remontent au 6e rang en 49er, Maenhaut et Geurts 16es

En 49erFX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont reculé de la 12e à la 16e place (sur 55 équipages) avec 43 points après 6 régates. Elles ont terminé 7e, 11e, 11e et 10e jeudi. Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi trônent en tête avec 12 points.

Le duo belge, 63e après la première journée, a terminé 5e, 3e et 6e de ses trois régates du jour, ce qui lui permet d'annuler le résultat de mercredi. Ils bondissent au 6e rang avec 14 points après 4 régates. Les Néo-Zélandais Isaac McHardie et William McKenzie, qui ne concourent pas pour le titre européen, sont en tête avec 6 points, un de moins que les Autrichiens Keanu Prettner et Jakob Flachberger. Jan van Maercke et Leonard de Silva sont 87es, sur 91 équipages, avec 73 points.

En Nacra 17, après les cinq premières régates - dont quatre disputées jeudi - Lucas Claeyssens et Jannes Ravelingien (75 points) occupent la 21e place, Kwinten et Lieselotte Borghijs (110 points) la 31e et Arthur de Jonghe et Mira Vanroose (131 points) la 36e, sur 38 engagés. Les Italiens Gianluigi Ugolini et Maria Giubilei (10 points) sont en tête.

Dix-sept régates sont au programme en 49erFX et 49er et une de moins en Nacra 17 avant la course aux médailles, réservée au top 10 et où les points sont doublés, au menu le lundi 13 novembre.

Dans chaque classe, un ticket olympique pour un pays européen non encore qualifié est à prendre. La Belgique est déjà assurée d'une place aux Jeux en 49erFX grâce Maenhaut et Geurts, qui s'étaient classées quatrièmes des Mondiaux de Scheveningue à la mi-août.