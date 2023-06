Les Belges ne passent pas le cut en Tchéquie

Alan De Bondt et Yente Van Doren n'ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale du Kaskada Golf Challenge (Challenge Tour/265.000 euros) à Brno, en République tchèque, vendredi. Avec 145 coups, soit trois de plus que le par, ils ont partagé une 80e place.

Après un premier tour en 69 coups, soit deux sous le par, De Bondt était 21e, mais il a réalisé sept coups de plus au deuxième tour et n'est pas parvenu à se qualifier pour le tour suivant. Van Doren, après un premier tour en 73 coups et un deuxième en 72, a aussi compté deux coups de trop pour passer le cut. Christopher Mivis a abandonné pour une raison jusqu'ici inconnue.

Borja Virto est le nouveau leader. Après un premier tour en 65 coups, l'Espagnol de 32 ans a réalisé un deuxième tour en 66 coups. Avec son score de 11 sous le par, il fait un coup de mieux que l'Italien Lorenzo Scalise, qui a dû céder la place de leader.